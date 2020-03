Rinaldo Cruzado contó un suceso que le dolió: “Casi le pegan a mi hijo en la tribuna”

Rinaldo Cruzado sabe que la barra de Alianza Lima siempre le va a exigir a él y a todos los jugadores del plantel resultados positivos. Es consciente que desde la tribuna pueden llover insultos y reproches; sin embargo, la violencia es algo que no toleraría, y más aún si uno de los integrantes de su familia se ve en aprietos.

En una conversación con Joazinho Arroé a través de una tranmisión vía Instagram, el capitán ‘blanquiazul’ hizo una reveladora confesión. Un grupo de barristas quiso agredir a su hijo dentro de la tribuna.

“Ellos (la hinchada) saben que me pueden criticar en la tribuna. Sin embargo, esta situación fue complicada porque a mi hijo casi le pegan y esa es una de las cosas que más me ha dolido. Pueden decirme cualquier cosa, pero algo así es medio complicado. Igual siento que una parte de la gente me quiere”, manifestó el experimentado jugador.

Tras comentar ese mal momento que le tocó vivir, los seguidores que estaban enganchados a la transmisión le dieron su apoyo. Ellos alegaron que lo que el jugador haga en la cancha no tiene porqué reflejarse en su hijo.

Esta interacción con los hinchas ‘íntimos’ es parte de las actividades online que viene organizando el club Alianza Lima. Instagram ha sido el soporte para que ambas partes tengan una comunicación fluida aprovechando la cuarentena por el avance del coronavirus.

Como es de conocimiento público, la Liga 1, así como otros torneos, están paralizados por la pandemia. Antes de que se detuvieran las actividades, Alianza Lima había perdido ante Universitario; con ese resultado terminó estancado en el puesto 13 con 7 unidades.