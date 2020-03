Un día como hoy se jugó el primer Federer vs. Nadal [VIDEO]

Fue un 28 de marzo de 2004 cuando inició una de las rivalidades más trascendentes en la historia del deporte mundial. Dos de los mejores tenistas del mundo chocaron por primera vez en la tercera ronda del Masters de Miami. Más de 15 años después, Roger Fedrer y Rafael Nadal siguen paralizando al mundo con cada uno de sus partidos.

Para ese entonces, Roger Federer ya estaba en la cima del tenis mundial tras haber ganado dos Grand Slams y trepar hasta el primer puesto del ranking de la ATP. El suizo tenía 22 años de edad cuando le tocó enfrentar a un poco conocido Rafael Nadal de 17 años (puesto 34 del ranking.

“Estaba preocupado por si me ganaba 6-1 y 6-1 o 6-1 y 6-2, pero tenía ganas de jugar este partido ante el número uno”, señaló Nadal luego del encuentro que tuvo un sorpresivo resultado. El español venció al suizo por 6-3 y 6-3.

“He quedado impresionado. He oído hablar mucho de él y he visto algunos de sus partidos. Creo que no es una gran sorpresa para nadie”, admitió Federer, dejando en claro que la rivalidad futura no iba a estar marcada solo por espectaculares partidos sino también por un respeto mutuo que prevalecería durante todo este tiempo.

En detalle, Nadal dominó claramente al suizo. No perdió ninguna pelota de break en todo el partido y aprovechó 4 de las 7 que se le presentaron. “Obviamente, él no hizo su mejor tenis y esa es la razón por la que pude ganar. Si él hubiese jugado su mejor tenis, no habría tenido opciones. Pero esto es lo que pasa en el tenis. Si un jugador como yo juega a muy, muy buen nivel y un jugador top como Roger no juega a su mejor nivel, puedes ganar”, aseguró Nadal tras la épica victoria.

La rivalidad se mantiene con vida. Nadal sigue arriba por 24-16, aunque en la carrera por la cantidad de Grand Slams ganados, el suizo lidera por 20-19. Con 38 años para Federer, parece que no son muchos los duelos que nos quedan por disfrutar, pero lo que sí dejarán es un legado muy difícil de igualar.