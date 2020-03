El futuro incierto de Solano tras acto de ‘indisciplina’

La tranquilidad de la interna de la selección se vio nuevamente vulnerada por un acto de ‘indisciplina’, un acto fuera de la ley. Esta vez el protagonista no fue un jugador, sino un miembro del comando técnico de la Bicolor: Nolberto Solano.

Mientras las calles de Lima se lucen, aún más, vacías por la orden de inamovilidad dictada por el Gobierno desde las ocho de la noche, ‘Ñol’ fue retenido por la Policía Nacional por incumplir el aislamiento social obligatorio. El exjugador se encontraba en una reunión junto con seis personas en medio de la cuarentena. “Solo fui a casa de una vecina para departir con unos amigos”, fueron las primeras palabras de Solano, pero su accionar no ha caído nada bien en la Federación Peruana de Fútbol.

El comando técnico de la Blanquirroja liderado por Ricardo Gareca, la Dirección Deportiva al mando de Juan Carlos Oblitas y las cabezas de la FPF se reunieron virtualmente ayer para analizar la situación de Solano, quien dio su descargo sobre lo sucedido. Se supo que no hubo consenso para tomar una decisión definitiva, eso sí, se le llamo la atención a ‘Ñol’ y se le dejó en claro que su comportamiento daña la imagen de la selección.

Cambio de actitud

Al ser retenido por los policías, el también técnico no tuvo la mejor actitud, pues nunca reconoció su falta. “Sé que se quejaron por la bulla de un parlante de medio metro y llegó la policía.

Entiendo la situación que vivimos actualmente, pero yo tengo síntomas de la enfermedad, por ello no busquen alarmar más de lo que es un problema que todos conocemos. Acaso, ustedes no tienen vecina y no pueden estar en su casa...”, señaló el jueves por la noche y la noticia se propagó por todos los medios de comunicación.

Es por ello, que la primera indicación desde la Videna para el asistente del ‘Tigre’ fue que pida disculpas públicas, las mismas que no demoraron en llegar.

“Pido disculpas, tuve una conversación acalorada (en una entrevista con el periodista Jaime Chincha) por la situación que viví. Estoy muy arrepentido de todo esto. No voy a justificar nada, espero no volver a cometer estos errores. Una vecina me invitó a almorzar, no había más de cinco o seis personas, no estuve en una fiesta”, aclaró el exfutbolista del Newcastle de Inglaterra y Universitario de Deportes a RPP.

Opiniones divididas

Si bien ‘Ñol’ cuenta con cierto respaldo del área deportiva, la misma que ha pedido esperar que culmine la orden de aislamiento para tomar con calma una decisión, trascendió que Gareca y Oblitas están mortificados por lo sucedido. ¿Y la directiva de la FPF?, son la otra cara de la moneda. Su posición es que Solano no debe continuar formando parte del comando técnico de la selección, pues aseguran que las normas son iguales para todos y para él, como referente debió dar el ejemplo.

Incluso se hizo hincapié en su decisión de dejar fuera de la sub-23 a Kevin Quevedo por indisciplina y por faltar a un compromiso con la selección. “¿Cómo podría llamarle la atención ahora a un jugador”, es la interrogante que seguro se hacen en la Videna.

Decisión final

Por ahora no se tomará una decisión drástica en medio de una coyuntura complicada por el Covid-19. Luego del estado de emergencia, habrá una reunión en Videna para definir el futuro de Solano, quien ya había perdido el crédito por la discreta participación de la sub23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el Preolímpico de Colombia.

Solano podría ser procesado por la Fiscalía

Incumplir el aislamiento social podría traerle graves consecuencias a Nolberto Solano, pues será citado por la Fiscalía por incumplir la orden de aislamiento social dictada por el Gobierno y podría recibir una penalidad de no menos de seis meses a tres años de prisión.