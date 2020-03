Luis Enrique revela la razón por la que dejó el Barcelona

Luis Enrique, actual entrenador de la selección española, recordó con cariño su etapa como director técnico del Barcelona, equipo en el que lo ganó todo. En una transmisión virtual a través de las redes de la federación española, el seleccionador respondió preguntas de sus seguidores, incluyendo las verdaderas razones por las que dejó el club que más triunfos le dio en el 2017.

Luis Enrique admitió que cerró su etapa como jugador y como técnico por la misma razón, simplemente sentía que “no tenía mucho más que ofrecer”. Sin embargo, afirma sentirse afortunado por todo lo que vivió en el equipo catalán.

“El Barcelona, como jugador, lo dejé porque pensaba que no tenía mucho más que ofrecer y como entrenador por la misma circunstancia. La relación jugador-entrenador a este nivel es muy intensa, además de mi agotamiento físico y personal, pensaba claramente que necesitaban alguien que les pudiera aportar más cosas”, aseguró.

No obstante, el también exjugador de la selección española dejó la puerta abierta para un posible regreso al Barcelona. “De todos los clubes a los que he entrenado tengo una relación muy especial con el Barcelona. Allí pasé la mayoría de mi carrera como jugador y entrenador y me siento muy afortunado. A cualquiera de los equipos que he entrenado podría volver, tengo muy buena relación y espero que ellos tengan el mismo feeling”, puntualizó.

Finalmente, Luis Enrique contó su experiencia dirigiendo a Lionel Messi, a quien consideraba clave en su equipo. “A Leo Messi no se le puede decir como tiene que regatear, pasar o chutar porque es un artista y no se le asesora en eso, pero todo lo que sea sistemas, situaciones de juego, cosas a nivel global se le dice como presionar, como tiene que estar posicionado para recibir balón”, sentenció.