Luego que Alianza Lima lo incluyera en la lista de ídolos en su historia deportiva, Jefferson Farfán agradeció la consideración, pero manifestó que otro elemento que haya pasado por el club de La Victoria podría ocupar su lugar.

“Sí me enteré de esa nominación. Creo que hay jugadores que han hecho más por el club. Siento que no debería estar en esa lista. Profesionalmente solo jugué tres años, obviamente fui campeón, pero creo que otros deberían estar. Al menos no por ahora”, declaró el delantero del Lokomotiv de Moscú a UCI Noticias.

PUEDES VER Jeffrson Farfán señaló que le gustaría ver su película en YouTube o Netflix

Jefferson Farfán jugó en Alianza Lima desde 2001 hasta el 2004.

Jefferson Farfán aclaró que el tiempo que lució la camiseta de Alianza Lima es insuficiente para considerarse parte importante del club de sus amores, sin embargo, tiene la proyección de regresar y escribir su propia historia.

“Tuve un lindo paso por Alianza Lima antes de ir al PSV. Con títulos, quedé como el mejor jugador, la gente se ha quedado con ese recuerdo”, expresó el también jugador de la selección peruana.

PUEDES VER Andy Polo reveló que fue parte de la Trinchera Norte de Universitario [FOTO]

Finalmente, Farfán explicó la razón por la cual Paolo Guerrero y Claudio Pizarro no fueron incluidos en la nómina realizada tras el reto que Colo Colo les hizo.

“Lo que están marcando son los jugadores que debutaron en Alianza Lima. Mi compadre Paolo no jugó profesionalmente, Claudio sí, pero por poco tiempo. Si Guerrero hubiese jugado uno o dos años estaría en esa nómina de todas maneras”, enfatizó la ‘Foquita’ Farfán.