¿Por qué la liga de Bielorrusia es la única en Europa que no ha parado?

Lo que solo había logrado la guerra en el siglo pasado, el coronavirus lo logró en el actual: Detener el fútbol en Europa. Y es que como medida de prevención ante la propagación del COVID-19, la UEFA ha solicitado a las federaciones afiliadas suspender sus actividades de manera indefinida.

Sin embargo, existe una liga al este de Europa que ha decidido, junto a su presidente y gran parte de la población, no seguir las indicaciones dadas no solo por la UEFA, sino por distintos organismos de salud alrededor del mundo.

Y es que la emergente Liga de Bielorrusia ha decidido mantener las fechas programadas. Incluso, entre el 27 y 29 de marzo se tienen pactados encuentros por la fecha 2 de la Vysheyshaya.

La consulta que muchos alrededor del mundo podrían hacerse es por qué el gobierno de Bielorrusia no ha detenido los espectáculos masivos u ordenado, en un caso extremo, cuarentena para sus ciudadanos. La respuesta la tiene el presidente del país oriental, Aleksandr Lukashenko, quien en más de una ocasión ha negado que la amenaza del COVID-19 fuese siquiera real.

“El coronavirus es solo otra psicosis que beneficiará a algunas personas y dañará a otras. El mundo civilizado se está volviendo loco. Es una estupidez absoluta cerrar las fronteras estatales, el pánico nos puede hacer más daño que el tal virus mismo del que tanto hablan” mencionó Lukashenko en un discurso.

Aleksandr Lukashenko

El presidente del país exintegrante de la URSS ha llegado a recomendar a su población que tomen 4 o 5 copas de vodka diariamente e ir a un sauna ruso entre y tres veces por semana, “en lugar de entrar en pánico como los de Europa occidental”.

Para un país cuya economía se basa en la exportación de minerales y productos agrícolas, el presidente considera que “Un buen trabajo duro y un tractor pueden curar cualquier cosa”.

La posición del gobierno y la federación de fútbol de Bielorrusia no es coincidencia, ya que no es la primera vez que desafían a la política de Europa occidental. Incluso para el deporte del país no resulta una mala idea detener las actividades, pues su balompié ha experimentado un gran aumento de popularidad en otros lugares, llegando a venderse derechos de transmisión en Ucrania y Rusia.

Con público y de tarde, la Vysheyshaya no se detiene.

El líder de la Vysheyshaya es el invicto FC Minsk con 6 puntos producto de sus dos victorias, mientras que el equipo más ganador de la Liga de Bielorrusia, el BATE Borisov, marcha penúltimo con 0 unidades en dos partidos.

En cifras oficiales, los casos de coronavirus en el país son mínimos, siendo de las que menor tasa posee en Europa. De 10 millones de habitantes que posee, apenas se han registrado 86 casos de infectados con COVID-19 y ninguna muerte por el virus de Wuhan, por lo que han descartado someterse a cuarentena, convirtiéndose en una opción de espectáculos en vivo para otros países que sí han optado por el aislamiento.