Tras la expansión del coronavirus en la mayor parte del mundo, las federaciones deportivas decidieron suspender sus respectivos campeonatos y el Perú no es ajeno a esto. Mientras la Liga 1 de Fútbol Profesional se encuentre inactiva, los futbolistas se mantienen entrenando en sus hogares.

Por ejemplo, Aldair Rodríguez, quien reveló para el programa radial Fútbol como cancha, que se encuentra realizando los trabajos que mandó el preparador físico de Deportivo Binacional, además de recurrir a la ayuda de un profesional adicional.

El delantero de Binacional añadió que, pese a que en Juliaca están acatando las normas impuestas por el presidente Martín Vizcarra, se siente preocupado por su familia que se encuentran en Lima, donde están la mayoría de casos de infectados por coronavirus.

Tras ser consultado sobre su situación con el ‘Poderoso del Sur’, dijo que el pago de sus honorarios “se está dando con normalidad. Durante los primeros 15 días de cuarentena, la dirigencia nos dijo que nos iban a mandar de vacaciones, sin embargo, la agremiación sostuvo una reunión con ellos y decidieron pagarnos”.

Con respecto a una posible reducción de sueldo, como sucedió en Barcelona y Bayern Munich, Aldair Rodríguez dijo que no. “En lo personal, no. Yo no aceptaría porque el club ha tenido bastante ingreso por parte de la Copa Libertadores y la Conmebol, además de que pueden pedir un adelanto”.

Sin embargo, estuvo de acuerdo en hacerlo siempre y cuando no haya dinero para pagarle dinero a los trabajadores de Deportivo Binacional. “Si es que no hay plata para pagarles, estoy de acuerdo en que toquen mi sueldo”.