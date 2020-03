En medio de la crisis mundial desatada por el coronavirus, la solidaridad de muchos ha generado alivio en la población, al conocer que personajes como Luis Suárez se unen a la campaña de apoyo para los más vulnerables.

El delantero del Barcelona no ha necesitado de una pelota para marcar uno de sus mejores goles y con mucha voluntad en ayudar a sus compatriotas decidió enviar alimentos para el sector con mayor riesgo de contagio por el COVID-19.

De acuerdo con el diario uruguayo ‘El Observador’, Luis Suárez preparó 500 canastas con productos de primera necesidad dirigida para los pobladores de Casavalle, zona humilde de Montevideo.

Luis Suárez descartó viaje a Uruguay por la cuarentena.

“Esto es lo mínimo que puedo hacer para las personas que más lo necesitan. Ahora, la gente no quiere saber nada de fútbol. Esperan salir a la calle sin miedo", manifestó el ‘Pistolero’ sobre la ayuda que envía.

Asimismo, el líder de la selección de Uruguay explicó que evita el contacto con el resto para mantener a su familia alejada del peligro que representa el coronavirus, por lo que no tiene contemplado volver su país natal para pasar la cuarentena.

"No se me pasa regresar a mi país porque la mejor manera de cuidar a los demás es que me quede en España. Pienso también en mis hijos y que se pueden contagiar. Los expertos recomiendan que uno se quede en casa y eso es lo que todos tenemos que hacer”, sentenció Luis Suárez.