Carlo Ancelotti: “Jugar fue un acto criminal, Jurgen Klopp tenía razón”

Jurgen Klopp considera que la eliminación del Liverpool de la Champions League, a manos del Atlético de Madrid, tuvo un factor al que muy pocos prestaron atención: el coronavirus. Así lo hizo saber un experimentado director técnico que comentó sobre una conversación privada: se trata del entrenador del Everton Carlo Ancelotti.

El estratega italiano respaldó a su colega alemán, quien aseguró que la crisis mundial que se vive por el brote del virus COVID-19 había jugado un papel fundamental en la eliminación de los ‘Reds’.

“Klopp me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón”, señaló Ancelotti. “Hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario. No me preocupa cuándo se comenzará de nuevo ni cuándo acabará la temporada. Créeme, no me importa, en este momento es el menor de mis pensamientos”, añadió.

Klopp es uno de los técnicos que más tajante ha sido al momento de referirse al coronavirus, llegando al punto de molestarse cuando le preguntaban sobre este tema, ya que, según él, “los famosos no son los más indicados para hablar sobre esta enfermedad”. No obstante, sí se animó a enviarle un mensaje a la afición del Liverpool.

“Nuestro mensaje es sobre su bienestar. Pongan su salud por encima de todo. No corran riesgos. Piensen en los vulnerables de nuestra sociedad y actúen en lo posible con compasión hacia ellos”, sentenció.