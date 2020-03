Alianza Lima, con el fin de que sus jugadores pasen la cuarentena de una manera más amena, ha organizado transmisiones en vivo donde los integrantes del primer plantel hablan de diversos temas. Leao Butrón y Alexi Gómez fueron los protagonistas del último enlace vía Instagram, tribuna que fue aprovechada por la ‘Hiena’ para indicar que un malintencionado usuario afirmó que el volante era portador del coronavirus (Covid-19).

Esto se dio al inicio de la transmisión, cuando ambos jugadores ‘blanquiazules’ hablaban de sus días acatando el aislamiento social. Fue ahí que Gómez indicó que en Facebook un cibernauta utilizó una de sus fotos para divulgar una mentira.

“En Facebook me sacaron que yo tenía coronavirus y también a un par más de jugadores de Alianza Lima. La gente está loca”, confesó la ‘Hiena’.

“Hay gente que se dedica a eso en redes sociales, a inventar cosas. Como gente pública hay que aguantar”, manifestó el capitán de Alianza Lima. Gómez tomó esa experiencia como una anécdota y terminó restándole importancia.

Por otra parte, el jugador de 27 años de edad manifestó que en este tiempo de cuarentena se mantiene ocupado desarrollando uno de sus pasatiempos: cocinar.

“A mi me gusta la cocina y mi novia es chef. Por eso me meto poquito no más. Ella me dice que no tenga miedo y que si la malogro que la malogre bien", confesó entre risas el exjugador de Melgar.

Antes de culminar con la transmisión, ambos jugadores hicieron un llamado a la comunidad peruana para que cumplan con la norma del Gobierno, acaten el aislamientos social y respeten el toque de queda.