Alexi Gómez sobre Alianza Lima: “Es algo muy diferente, nunca pensé sentirme muy bien”

El pasado de Alexi Gómez con Universitario de Deportes no dejará de ser noticia, más aun cuando el volante asegure que Alianza Lima es una institución que nunca imaginó encontrar.

Mediante las redes sociales, la ‘Hiena’ participó en una transmisión en vivo con el portero Leao Butrón, en la cual dejó sus impresiones sobre integrar las filas del equipo de La Victoria.

En esta oportunidad, Alexi Gómez enfatizó en la diferencia que vive hoy al jugar para Alianza Lima, un equipo en el que entrena con tranquilidad y en el que tiene comodidad de sobra, lo cual generó criticas de parte de los hinchas de Universitario.

“Alianza Lima es algo muy diferente. Nunca pensé llegar a un equipo y sentirme muy bien. Hay un clima lindo, entrenamos felices. Jamás me imaginé encontrar eso en una institución”, manifestó el volante.

Asimismo recalcó lo que sintió cuando fue presentado oficialmente en el plantel de Alianza Lima. “Desde la presentación me sentí bien. Me acuerdo que Duclós estuvo a mi costado y me decía que salte. Una presentación como la Noche Blanquiazul no lo había vivido nunca”, declaró.

Pero la molestia de los merengues se inició con el irónico comentario de Gómez, al señalar que su plato favorito es el ají de gallina, generando risas del guardameta blanquiazul Leao Butrón y la de la afición blanquiazul.