WWE SmackDown [EN VIVO]: Sigue AQUÍ la transmisión del evento previo a WrestleMania 36

Goldberg y Roman Reigns hicieron oficial su enfrentamiento para ‘La Vitrina de los Inmortales’, pero hoy se conoció que el ‘Perro Mayor’ había decidido no participar debido a los riesgos del coronavirus. Es probable que esta noche aclaren este tema y se confirme a Braun Strowman como el nuevo retador del miembro del Salón de la Fama.

Por otro lado, para este capítulo de SmackDown están programados tres luchas. Uno de estas es la que sostendrán Shinsuke Nakamura contra Drew Gulak en una pelea clave de cara a WrestleMania, ya que si el excampeón de la división crucero gana, Daniel Bryan retará a Sami Zayn por el título Intercontinental.

La semana pasada, The Miz y John Morrison vencieron a The Heavy Machinery y estos perdieron su oportunidad de ir por los cinturones en parejas. Sin embargo, este martes The New Day se medirá ante The Usos para ver quién chocará con los vigentes campeones de la división; aunque fuertes rumores indican que ‘The Awesome’ no competirá en el evento PPV del 4 y 5 de abril.

Bray Wyatt reparecerá esta noche en la marca azul y hablará sobre su combate con John Cena en WrestleMania en una nueva edición de Firefly Fun House. Con respecto a la división femenina, Alexa Bliss tendrá una dura lucha con Asuka y podría confirmarse otro enfrentamiento para 'El más grande escenario de todos.

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

El lugar donde se realizará WWE SmackDown es en el el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

