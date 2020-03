Nolberto Solano fue retenido la noche del jueves por la Policía Nacional del Perú (PNP). El asistente técnico de la selección peruana se encontraba fuera de su casa en pleno aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del coronavirus.

En las imágenes difundidas por las cámaras de espectáculos de Magaly TV La Firme, se observa a ‘Ñol’ en una presunta fiesta en una casa de La Molina junto al exjugador Pablo Zegarra. Al respecto, Luis Horna criticó la irresponsabilidad de Solano y el argumento que brindó a RPP por incumplir la cuarentena.

"Compadre cállate. Es tan limitada tu excusa que mejor quédate callado. Cómo vas a comparar tu situación con la de un periodista que tiene que salir a cumplir su labor. Ellos tienen permiso de transitar. Cállate”, escribió Horna en Twitter.

La discusión entre Nolberto Solano y Jaime Chincha

Nolberto Solano fue derivado a una comisaría y tras ser liberado, declaró a RPP donde tuvo un altercado con el periodista Jaime Chincha.

“Fiesta no fue, Tendría que haber bulla, música sicodélica, más de 50, 100 personas. Éramos un grupo de amigos, departiendo”, argumentó Solano. Mientras que Chincha respondió: “No se puede hacer reuniones durante todo el día. Has ido a una reunión, no puedes salir de la casa, tú eres ejemplo de la gente, has sido jugador”.

Solano trató de minimizar su falta diciendo que “los que no se pueden juntar son los están infectados”. El periodista le preguntó: “Pero, ¿te has hecho la prueba? Porque has roto el protocolo. El entrenador de la sub 23 se molestó y refutó: “O sea, porque eres periodista tú sí sales”.