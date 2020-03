Nolberto Solano y la vez que desconvocó a Kevin Quevedo por indisciplina

El asistente técnico de la selección peruana, Nolberto Solano, ha recibido un sinfín de críticas de parte de futbolistas, prensa nacional e internacional, así como de hinchas mediante las redes sociales, luego de incumplir con el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno peruano para evitar la expansión del coronavirus.

El ‘maestrito’ fue retenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) la última noche del jueves, después de asistir a un almuerzo en una casa en La Molina. Tras ser liberado, Solano justificó su salida porque "los que no se pueden juntar son los que están infectados”.

Un día después de reflexión, Solano se mostró arrepentido por no acatar la cuarentena y pidió disculpas a la población. “Pido disculpas, estoy muy arrepentido de todo esto. No voy a justificar nada, espero no volver a cometer estos errores. Los que me conocen saben que siempre he tratado de manejarme de la mejor manera”, dijo Solano a RPP.

Luego de cometer este grave error, los hinchas recordaron en redes sociales la vez que Nolberto Solano desconvocó a Kevin Quevedo de la selección peruana sub 23 para el Preolímpico Colombia 2020 por indisciplina.

Como se recuerda, el pasado 31 de diciembre, la selección peruana sub 23 anunció la desconvocatoria del exatacante de Alianza Lima, a pocos días del viaje a Colombia para luchar por un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La decisión del técnico Nolberto Solano fue porque Quevedo asistió a una fiesta con algunos jugadores de la selección mayor.

“La selección siempre está ante todo. Esta selección es prácticamente conformada por jugadores de nivel profesional. La Selección va a tener que sacar resultados. Nos ha apenado esta situación de perder jugadores, no nos sobra. La responsabilidad que se pueda llevar con su club. Había un compromiso con la selección y no lo supo cumplir”, expresó Solano.