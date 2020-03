Contundente crítica de Fleischman a Solano: “Ñol no entendió nada. Nada”

Como integrante de la selección peruana de mayores y menores, Nolberto Solano impulsa que el perfil del futbolista nacional debe acatar ciertas reglas de conducta; sin embargo, este jueves 26 fue captado por la Policía Nacional incumpliendo la inmovilidad social obligatoria. He hecho desató una ola de críticas en su contra.

Eddie Fleischman fue uno de los primeros en referirse a las imágenes protagonizadas por el asistente de Ricardo Gareca, reprobando la justificación que dio por participar en una aparente evento social.

“¿Cómo? Ñol no entendió nada. Nada. Lamentable. Y sorprendente”, expresó el periodista deportivo mediante su cuenta de Twitter, pero no fue todo. Además aseguró que Nolberto Solano recibiría una sanción, eso sí, aclaró que su puesto no está en discusión.

Twitter de Eddie Fleischman.

Twitter de Eddie Fleischman.

“Ese es otro tema. Se comete una falta, quedará registrado y le caerá la sanción que corresponda. No es ni por asomo, una causal de despido del trabajo para nadie. Si no, habría que dejar sin trabajo a los otros más de 21 000 detenidos, ¿verdad?”, manifestó Eddie Fleischman,

PUEDES VER Hinchas critican a Nolberto Solano y piden su salida del comando técnico de la selección peruana

Asimismo, aseveró que la penalidad que reciba el exjugador de la selección peruana debe ser la misma que el resto de la población que haya infringido con la norma impuesta por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Debe haber la misma sanción que para todos los demás que cometieron la misma infracción. Ante la ley todos somos iguales. Los grados de castigo por faltas cometidas no dependen del trabajo que uno tenga”, finalizó Eddie Fleischman.

Twitter de Eddie Fleischman.

Por su lado, Nolberto Solano sorprendió al enfatizar que “los que no se pueden juntar son los que están infectados”.