Marcio Valverde aplaude ampliación de la cuarentena y pide ser más estrictos con las personas que no acaten

Este jueves, el presidente de la República Martín Vizcarra confirmó que la cuarentena se extendería por 13 días. La medida responde al avance del coronavirus (Covid-19) en territorio peruano donde ya ha cobrado la vida de 9 personas y suma 580 infectados confirmados.

Esta medida fue aplaudida por un gran sector de la población, y entre ellos Marcio Valverde, futbolista del Sport Huancayo. El mediocampista mostró su conformidad de que se alargue la cuarentena y de pasó pidió que sean más rigurosos con las personas que infringen las normas.

Que se haga mas estricto el Estado De Emergencia. Sino la gente que salia sin hacer caso, ahora por malestar de que se alargó la cuarentena, por dar la contra, lo hará peor. Bueno a Acatar que esto es por el bien de nuestras familias. VAMOS PERU 💪🇵🇪⚽️ — Marcio Valverde (@marciovz) March 26, 2020

“Que se haga más estricto el Estado de Emergencia. Sino, la gente que salía de sus casas haciendo caso omiso a la orden, ahora que se alargó la cuarentena, por dar la contra, lo hará peor. Bueno, a acatar que esto es por el bien de nuestras familias. ¡Vamos Perú!”, fue el mensaje del jugador del ‘Rojo matador’.

Con el nuevo anuncio de Vizcarra, la cuarentena en territorio peruano irá hasta el 12 de abril. De esta manera, las fronteras permanecerán cerradas, no habrá libre tránsito en las calles, y el toque de queda irá de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., sin embargo, el mandatario hizo hincapié que esta medida podría extenderse en las zonas que no se está acatando la norma y que muestra crecimiento en personas contagiadas.