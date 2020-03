Si bien Paulo Dybala anunció el pasado 21 de marzo, a través de sus redes sociales, que dio positivo por coronavirus con un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud, una semana después el argentino se atrevió a confesar los momentos que pasó tras enterarse de que había contraído el virus.

“Ahora ya estoy mucho mejor”, comenzó diciendo el delantero de la Juventus en una entrevista ofrecida a la televisión oficial del club. “Los primeros días no podía hacer nada”, acotó para luego dar detalles de los días que vivió.

“Tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada. Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente”, agregó.

Conectado desde su casa en Turín, Dybala se mostró de muy buen humor, incluso se animó a hablar en italiano y a contar anécdotas sobre cómo fue llegada la ‘Vecchia Signora’ en el 2015. “Estaba en mi casa de Palermo (su primer club italiano) y se hablaba mucho d que podría llegar la llamada de la Juventus. No decía ni sí ni no a nadie, pero la esperaba. Un día, después de almorzar, me llama mi representante y me dice que me iba a llamar el director deportivo de la ‘Juve’”, explicó.

El atacante también repasó su colección de camisetas y mostró orgulloso las de su compatriota Lionel Messi, la del portugués Cristiano Ronaldo y la de Gianluigi Buffon.

“Tengo muchas camisetas raras, cada una tiene su propia historia, de un partido, de un amigo. Todas son especiales, me gusta coleccionarlas y seguiré haciéndolo. De todas las que tengo, tengo tres muy importantes. La camiseta de los 120 años del Juventus con firma de (Gianluigi) Buffon. Luego Messi y Cristiano. Se quedarán siempre en mi historia. Tuve la suerte de jugar con ellos dos, es extraordinario”, concluyó.