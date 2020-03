Dani Alves no soportó que lo llamen “veterano futbolista” y tuvo una peculiar respuesta

El coronavirus viene azotando a la mayoría de países en todo el mundo. En unos la situación es más trágica, como en Italia o España, mientras que en otros recién está empezando a propagarse. En nuestro continente, el COVID-19 ha hecho que algunas naciones paralicen todas sus actividades y se declaren en estado de emergencia.

Una pandemia que ha afectado a miles y lo sigue haciendo. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió al coronavirus como una “pequeña gripe”. Ante estas declaraciones, el jugador de la selección brasileña Dani Alves salió con todo y criticó al mandatario.

“Señor presidente. Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos deshacer esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos”, expresó el jugador del Sao Paulo.

Las declaraciones de Dani Alves no tardaron en hacerse virales, incluso los diferentes medios internacionales compartieron sus palabras y las convirtieron en noticia. Uno de ellos calificó al jugador como “veterano deportista”, sin imaginar que recibiría una respuesta del mismo futbolista.

“El veterano futbolista brasileño no se guardó nada luego de las declaraciones del presidente de Brasil tras considerar al #COVID-19 como una gripa”, publicó el medio Telemundo Digital.

Ante esto, Dani Alves respondió: “Veterano tu prima”, causando la risa de los usuarios de las redes sociales, quienes le dieron ‘me gusta’ y compartieron su singular respuesta.