Boca Juniors anda tras los pasos de Edinson Cavani para la siguiente temporada, aseguró la prensa uruguaya. Incluso el portal Ovación de dicho país señaló que Juan Román Riquelme se contactó con el entorno del jugador y dejaron abierta la posibilidad de continuar con las conversaciones.

Ante esta situación, Diego Forlán, actual técnico de Peñarol y excompañero del delantero en la selección de Uruguay, contó los motivos que podrían hacer que el ‘9’ ‘Charrúa’ pueda ponerse la camiseta ‘xeneize’.

“Me imagino a Cavani jugando en Boca, es un futbolista de élite. Por lo económico es difícil que venga en su plenitud, pero si mira más el lado profesional, es un desafío muy grande y lindo. Boca y River son equipos pesados de América que pelean por títulos locales e internacionales, tienen mucha visibilidad. A pesar de que pagan muy bien para lo que es el medio regional, no se compara con lo que gana allá”, precisó Forlán a Cómo te va.

Cavani culmina contrato con el Paris Saint Germain pronto y a sus 33 años (12 de carrera en Europa), no descarta la posibilidad de ir a Argentina.

“Boca es un equipo que me tira, me gusta…Colgarme del alambrado de La Bombonera como hizo el Manteca Martínez”, dijo el delantero el año pasado por lo que la posibilidad no es nada descabellada.

Forlán también contó que conversó con Riquelme antes de la definición por el título de la Superliga Argentina, donde Boca se quedó con el campeonato, y hablaron sobre su despedida. “Me dijo que iba a hacer la despedida con todos los jugadores de Boca y yo no tengo nada que ver ahí, me encantaría poder estar igual (risas)”, indicó el actual campeón de Peñarol.