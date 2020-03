Tras la última medida del presidente Martín Vizcarra de alargar el aislamiento social durante 13 días, los futbolistas deberán seguir encerrados en sus casas, entrenando de manera diaria para cuando se dé el reinicio de la Liga 1.

Sin embargo, el realizar trabajos físicos de manera individual no es lo mismo que laborar en conjunto y esto será un gran problema para los entrenadores, en especial para Roberto Mosquera, quien había llegado a Sporting Cristal con la consigna de sacarlo del mal momento que pasó en la Copa Libertadores y el torneo apertura.

PUEDES VER Conmebol liberará pagos a clubes que disputan la Copa Libertadores

"El crecimiento individual no es virtual, tiene que ser presencial. La única forma de ver algunas cosas es de esa forma, no hay manera de enseñarle a alguien cómo defender o atacar por video y es una deuda que tenemos que llenar apenas se active todo esto”, fue lo primero que dijo Roberto Mosquera en conversación con Radio Ovación.

Tras un mal arranque con Manuel Barreto, con quien fueron eliminados de la Copa Libertadores, los directivos decidieron cambiar de entrenador y contrataron a Roberto Mosquera, estratega que dijo, desde el primer día, que llegó para que Sporting Cristal salga campeón.

“Yo no he venido a Sporting Cristal a maquillar las cosas. El día que alguien no corra, no jugará. Tenemos que tener la certeza que físicamente estamos mil puntos. Eso no quiere decir que me hayan dado una herencia mala, sino que nuestra exigencia es diferente”, finalizó Mosquera.