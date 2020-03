Edison Flores descarta jugar por Alianza Lima y desea regresar a Universitario

Edison Flores se convirtió en tendencia este miércoles 25 de marzo al hacer una transmisión en vivo con Renato Tapia en las redes sociales que duró más de una hora. El mediocampista fue quién comenzó el directo y luego se unió ‘El Orejas’, quien fue consultado por varios hinchas acerca de un posible regreso al fútbol peruano.

Sin embargo, la pregunta más hecha fue si jugaría por Alianza Lima y el jugador de la selección respondió casi al instante y sin pensarlo dos veces que no. El ex Monarcas Morelia contestó negativamente debido a que es hincha acérrimo de Universitario de Deportes y por respeto a este no ficharía jamás por los ‘íntimos’.

Cabe mencionar que Renato Tapia es todo lo contrario que Flores debido a que siempre ha confesado su amor por el cuadro ‘blanquiazul’ y anteriormente reveló que le gustaría jugar en Matute algún día. Ambos contaron un gran número de anécdotas en la ‘Bicolor’ y en sus respectivos clubes.

“No jugaría en Alianza Lima, respeto al club. Pero me gustaría volver a Universitario. Mucho agradecimiento”, sostuvo el volante ofensivo del DC United de la MLS. Como se sabe, Edison inició su carrera profesional en Universitario, escuadra en la que se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y del Torneo Apertura 2016.

Hay que recordar que en la transmisión el primer invitado del ‘capitán del futuro’ fue Luis Advíncula, con quien conversaron sobre la situación que viven por el coronavirus, pero el mismo Flores troleó en vivo al defensor nacional decirle de broma que “deje la ‘argolla’” con Cristian Benavente.