Selección peruana: Carlos Zambrano sostuvo que la cuarentena por el coronavirus lo beneficia para recuperarse de su lesión.

El brote del coronavirus (Covid-19) en el mundo causó la paralización de diversas Ligas, entre ellas la de Argentina donde milita actualmente el defensa nacional Carlos Zambrano. El jugador de Boca Juniors no dudó en asegurar que la paralización del fútbol ha servido para recuperarse de una lesión en la costilla.

El ‘Kaiser’ afirmó que solo espera la indicación de su médico para iniciar los entrenamientos y llegar en forma al reinicio de la Superliga Argentina, aunque esta aún no tenga fecha establecida.

“Ando mejor de las costillas, pero el doctor dijo que el dolor es para 6 u 8 semanas. Lo que me preocupaba era el golpe que resultó cerca al pulmón y por eso se preocuparon los doctores. Yo ya estoy bien, me operaron al toque, Me siento mucho mejor y puedo respirar sin problema, estoy esperando que el doctor me diga que ya puedo comenzar a correr”, señaló.

El defensa de la selección peruana hizo hincapié que si bien el Covid-19 afectó a miles de personas a él lo ayudo para recuperarse. “Este coronavirus, aunque sea negativo para el mundo, me vino bien para poder recuperarme pronto”, sostuvo a través de una transmisión en vivo a través de Instagram.

Zambrano también se refirió a la mención que le hizo el goleador del Bayern, Lewandowski, quien lo mencionó al peruano cuando le preguntaron por los rivales más difíciles que enfrentó. “Para mí es un halago saber que un delantero tan reconocido me mencione”, señaló.

Como se recuerda, defensa central se lesionó en las costillas en su debut en la Superliga Argentina y el departamento médico de Boca ordenó al zaguero reposo absoluto, algo que está cumpliendo a cabalidad mientas acata la cuarentena.

Con esta paralización, el ‘Kaiser’ tampoco se perderá el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, ya que la FIFA a pedido de la Conmebol confirmó la suspensión la primera jornada doble de dicho torneo, y la Copa América 2020 Argentina y Colombia, pues esta se aplazó un año. Se llevará a cabo entre junio-julio del 2021 en las mismas sedes.