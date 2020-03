Arquero argentino: “Vi a Messi llorar como un niño por la selección”

Lionel Messi no ha podido replicar con Argentina los excelentes resultados que ha cosechado desde los inicios de su carrera con el Barcelona. Pese a ser el goleador histórico de la Albiceleste, ‘Lio’ aún no consigue ningún título con su país, razón por la que muchos lo acusan de falta de compromiso con el equipo.

Ante estos señalamientos, varios compañeros y excompañeros del rosarino han salido al frente en repetidas oportunidades para defenderlo. El más reciente de ellos es Oscar Ustari, portero del Pachuca, quien compartió vestuario con Messi tanto en las categorías menores de la selección argentina (Mundial sub-20 2005, Juegos Olímpicos 2008) como en la absoluta (Mundial 2006).

El guardameta dio a conocer una anécdota que refleja la forma en la que asumía el delantero su rol como seleccionado. “Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo sí te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él”, declaró en una entrevista con Radio Mitre.

Ustari precisó que el hecho ocurrió en la Copa América del 2011 —torneo en el que él no pudo participar por estar lesionado— cuando Argentina fue eliminada en cuartos de final por Uruguay. “Recuerdo que me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado”, manifestó.

Luego de dicho episodio, Messi llegó a disputar 3 finales: 2 de Copa América y 1 del Mundial, con resultado desfavorable en todas esas definiciones. Incluso, tras su último fracaso en el 2016, renunció por un breve periodo a la selección argentina.

Finalmente, el portero de 33 años dejó una frase que resume el pensamiento de muchos hinchas del astro argentino: “No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el fútbol va a ser injusto”.