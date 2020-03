Cristian Benavente reveló que le gustaría jugar en el fútbol peruano [VIDEO]

Las múltiples muestras de cariño que Cristian Benavente suele profesar hacia el Perú lo han convertido en uno de los jugadores más queridos por los hinchas de la selección nacional. El ‘Chaval’, aunque no de forma regular, ya tuvo la oportunidad de vestir la Blanquirroja y confesó en una reciente entrevista que otro de sus anhelos es llegar a jugar en el fútbol peruano.

“Me gustaría vivir en Perú algún tiempo porque hoy por hoy no lo puedo hacer. Normalmente cuando tengo vacaciones aquí en junio voy a Lima, dos semanas más o menos, y siempre me dan ganas de quedarme. Me gustaría probar y jugar en Perú”, declaró Benavente en diálogo con Movistar Deportes.

Pese a ello, aún no sabe en qué club podría realizarlo. “El equipo no te lo puedo decir porque no es algo que haya pensado. Depende de muchas cosas, pero no tengo en mente ni en cuál me gustaría ni de cuál soy hincha”, aclaró.

En otro momento de la charla, comentó que sus familiares sí tienen un equipo preferido, pero no siempre coinciden en su hinchaje.

“Mi abuelo es de Deportivo Municipal que es un equipo que todos quieren más o menos en Perú, él no entra en polémicas. Mi tío que vive en Perú es de Sporting Cristal, o sea que no está ni en un bando ni en otro. La posibilidad de jugar en 'Muni’ es la misma que la de jugar en Universitario, Alianza, Cristal o cualquier otro”, manifestó.

También reveló que guarda una buena relación con Percy Prado, el otro peruano en el Nantes. De acuerdo a Benavente, ambos suelen salir a comer juntos e, incluso, tienen una reunión pendiente a causa de la cuarentena decretada por el coronavirus en Francia.