El coronavirus se sigue expandiendo en diversos países del mundo, obligando a sus gobernadores a declarar estado de emergencia. Cada día que pasa, aumentan los infectados y en algunos casos la situación es crítica, como Italia o España. Sin embargo, existen lugares donde el COVID-19 no se ha propagado con la misma intensidad.

Por ejemplo, tenemos a la pequeña isla paradisiaca de Namotu (Fiji), lugar donde quedó ‘atrapada’ la surfista olímpica Brisa Hennessy, quien estaba entrenando para la World Surf League (WSL) con el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los cuales han sido aplazados.

La mayoría de deportistas se encuentran en cuarentena debido al coronavirus; sin embargo, la costarricense de 20 años es una de las pocas atletas que puede darse el lujo de salir de su casa para entrenar. “En este momento me estoy quedando con mi familia en Namotu Fiji”, reveló Brisa Hennessy para el portal La República.

La surfista contó que, pese a que el coronavirus aún no llega a la isla, viene tomando las medidas necesarias para evitar el contagio. "A pesar de que no hay coronavirus, me estoy lavando las manos, manteniendo la distancia si converso con alguien y lo más importante, disfrutando de la naturaleza desde mi casa con mi familia”.

A diferencia de sus compañeros surfistas, quienes no pueden entrenar, ella lo hace por dos horas al día. “Estoy muy agradecida que nada haya cambiado demasiado donde estamos (por la pandemia). Puedo seguir entrenando ahora que pospusieron algunos torneos de la WCT como la QS Piha Nueva Zelanda y WCT Snapper Rocks. WCT Bells y Margaret River”, finalizó.