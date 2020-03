Futbolista español frenó su carrera y ahora atiende una farmacia por el coronavirus

El fútbol se ha paralizado en todo el mundo debido al brote del coronavirus con más de 450 000 contagiados y a cerca de 218 000 fallecidos en 187 países. La mayor parte de las muertes se ha producido en China, España e Italia. Mientras algunos futbolistas de las grandes ligas cumplen con el aislamiento social, otros colaboran para luchar con la expansión del COVID-19.

La historia de Toni Dovale, un mediocampista español surgido de La Masía y con un extenso paso por el Celta de Vigo, Rayo Vallecano, entre otros, ha tocado el corazón de miles de hinchas. El jugador de 29 años, que tenía pensado seguir su carrera en Asia, se quedó en España tras el cierre de las fronteras e hizo una pausa a su pasión para atender la farmacia familiar.

“Pensé que era el momento ideal para ayudar a mi gente, a mi familia, a los vecinos. Es muy triste todo lo que está sucediendo: la gente mayor muere en los hospitales sin poder despedirse de sus familiares porque estamos todos aislados los unos de los otros. ¡La gente muere y los familiares no pueden enterrarlos, despedirse! Es muy triste. Lo único que puedo hacer es esto para tratar que todos recuperemos nuestra vida. En mi caso recuperar mi vida que es jugar al fútbol y pelear por ganar los domingos”, relató Dovale a Infobae.

España es el cuarto país en el mundo con más de 56 000 casos de coronavirus y más de cuatro mil muertes. El Gobierno amplió la cuarentena hasta el 11 de abril después de superar a China con más casos de COVID-19. Dovale narró la crisis sanitaria que atraviesa su país donde los hospitales han colapsado por el número de contagiados.

“Los hospitales están colapsados, hay mucho desabastecimiento: no tenemos alcohol, gel, guantes, mascarillas, termómetros, paracetamol; no tenemos muchas de las herramientas elementales para luchar contra esta situación. A veces te da la sensación que vas a la guerra con tirachinas. Es un drama, una situación que jamás hubiese imaginado. Hace cinco semanas estaba haciendo la maleta con mi mujer para ir a jugar al fútbol y ahora te ves en esta situación. La gente de repente se pone mal, va al hospital y no vuelve”, explicó.

“Tomaron todo tipo de medidas para evitar la propagación y fueron informando desde el primer día. En España, cuatro días antes de decretar el confinamiento, había manifestaciones con miles de personas, promovidas por los dirigentes. Esta situación ahora tiene consecuencias personales irreparables y va a tener consecuencias económicas a largo plazo; mucha gente perdió su trabajo y mucha gente lo va a perder en los próximos meses”, concluyó.