Beto Da Silva contó que Pablo Bengoechea y la dirigencia de Alianza Lima lo llamaban siempre [VIDEO]

Desde que Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima tuvo en mente sumar a su plantel a Beto Da Silva, el juvenil que salió de Sporting Cristal y paseó su fútbol por Brasil, Argentina, México y España. Finalmente, el delantero llegó al cuadro victoriano este 2020.

El futbolista de 23 años habló con Alexandra Hörler en una entrevista y reveló las razones que lo llevaron a firmar por Alianza Lima y no por Sporting Cristal. Así mismo, añadió que la conversación que mantenía con Pablo Bengoechea fue clave para su llegada.

“Pablo Bengoechea me venía llamando hace mucho tiempo. En ese momento mi pase le pertenecía al 100 % a Tigres y no dependía de mí, no siempre depende del jugador. Alianza y Tigres trataron directamente. Pablo Bengoechea siempre me llamaba, Gustavo Zevallos y toda la dirigencia siempre estuvieron detrás de mí”, dijo en primer lugar.

Para Beto Da Silva, que la gente de Alianza Lima esté constantemente detrás de él significó bastante: “Eso pesó, me sentí muy querido y estoy feliz de la decisión que tomé”. El delantero añadió que el factor económico no fue ningún problema para que firme con los blanquiazules.

“No fue un tema de presupuesto, al menos por mi lado. Yo no sé si en algún momento Sporting Cristal se comunicó con Tigres, pero el tema de presupuesto es entre clubes, eso no me compete. Yo no vine por dinero, vine por el proyecto de Alianza Lima y para ganar cosas”.

Finalmente, Beto Da Silva fue consultado sobre la salida de Pablo Bengoechea y la llegada de Mario Salas. "Tengo grandes referencias de Salas, sé que es un gran entrenador, muy intenso, prioriza la intensidad de la marca y la presión va a ser buena para nosotros. Es un entrenador al que le gusta que tengan mucho la pelota. También me gusta el juego de Pablo Bengoechea, es una pena que nos haya dejado”, finalizó.