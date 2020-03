‘Nacho’ Trelles dejó este mundo a causa de un paro cardiaco a los 103 años, así lo confirmó el Cruz Azul, club con el que consolidó su carrera dedicada al fútbol, pues consiguió dos títulos de la Liga MX. Mientras estuvo al frente de La Máquina, compartió algunos momento para el recuerdo con Carlos Hermosillo.

Tras el fallecimiento de una de las figuras más importantes del fútbol mexicano, el delantero fue entrevistado por W Deportes, donde relató la vez en que ‘Don Nacho’ lo rechazó por tener las piernas muy delgadas, condición que no habría sido aceptable para el profesor por tratarse del balompié.

"Cuando yo me fui a probar por primera vez a Cruz Azul, ‘Don Nacho’ Trelles era el técnico de la Máquina y fue ahí donde lo conocí. Miguel Marín me dijo que ‘no me aceptaban porque tenía las piernas flaquitas’ ", recordó el ex Standard Lieja de Bélgica.

Sin embargo, reconoció las virtudes de ‘Nacho’ y halagó la elocuencia del exmundialista para dialogar sobre el deporte rey. “Don Nacho’ Trelles era un hombre brillante. Te podías quedar horas y horas platicando con él, hablando de fútbol. Tiene mil anécdotas”, recordó el 'Grandote de Cerro Azul’.

‘Nacho’ Trelles no solo se ganó el aprecio de la hinchada del Cruz Azul tras conseguir dos títulos como director técnico. También fue reconocido por llevar a la selección mexicana a tres mundiales: Suecia en 1958, Chile en 1962 e Inglaterra en 1966, aunque hoy sus amigos prefieren recordarlo como la persona que fue.

“Un hombre maravilloso. Me senté algunas veces a platicar con él. Era un hombre muy alegre, con un carácter muy especial. Conmigo siempre fue un gran consejero”. contó Hermosillo, quien anotó 259 goles en la liga mexicana.

Hermosillo jugó desde 1991 hasta 1998 en el Cruz Azul, el consagrado equipo de la Ciudad de México. Vistiendo sus colores, el natural de Veracruz anotó 196 tantos que seguramente hicieron vibrar Hermosillo, quien, a pesar de haberse marchado para siempre, continuará en la memoria de los hinchas del fútbol.