Es conocido como ‘El Matador’, pero él también le teme a la muerte. Mario Kempes, recordado exjugador de la selección argentina, expresó el profundo temor que le inspira la pandemia de coronavirus debido a que se encuentra en uno de los grupos más vulnerables a los que afecta dicha enfermedad.

En conversación con Planeta 947, el campeón del mundial 1978 con la ‘Albiceleste’ declaró desde Miami, donde radica, que cree poco probable superar un posible contagio de COVID-19: “Yo tengo 65 años y seis bypass, si me contagia un bichito de estos pues allá nos vamos”.

Sus palabras, aunque crudas, reflejan claramente lo que han manifestado los especialistas en salud sobre el mal: la tasa de mortalidad es mayor en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Por ello, Kempes criticó que la población argentina no acate debidamente la cuarentena, lo cual incrementa el riesgo de contagio.

“Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es. Dar consejos a aquellos que no quieren escuchar es una tontería y gastar saliva. A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten. Esto puede pasar en un mes o a lo mejor en cinco”, continuó.

Sobre el lugar en el que reside, precisó que también hay algunas zonas donde es difícil para las autoridades hacer cumplir el aislamiento. "Mucha gente todavía no entiende y le cuesta seguir las reglas. En ciudades tan grandes como Nueva York o Boston es muy difícil que la gente se quede adentro de su casa. Al haber muchos turistas se salen las cosas de control”, finalizó.