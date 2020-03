El arquero de la selección alemana, Manuel Neuer, se pronunció sobre los recortes de sueldo que el Bayern Múnich, equipo del cual es el capitán, ordenó a sus jugadores debido a la crisis sanitaria y a la paralización del fútbol por el coronavirus. El guardameta no solo se mostró de acuerdo, sino que también afirmó que la reducción es necesaria y se debe acatar.

“Los futbolistas somos un grupo profesional especialmente privilegiado, por lo que es evidente que debemos aceptar un recorte salarial cuando es necesario”, señaló el futbolista. “El Bayern tiene alrededor de mil empleados y muchos más alrededor del club que llevan a cabo importante tareas. Queremos ayudarlos como equipo con este gesto y ofrecerles seguridad”, añadió.

Cabe destacar que esta medida llegó como parte de un acuerdo del consejo de jugadores con el residente de la junta directiva Karl-Heinz Rummenigge, el director deportivo Hasan Salihamidzic y el directivo Oliver Kahn. El plantel aceptó la reducción del 20 por ciento de su salario.

Con esta decisión, el Bayern no tendrá la necesidad de reducir la jornada laboral de otros empleados ni recortar sus sueldos. No obstante, este no fue el único gesto del cual Neuer fue parte, ya que hace unos días, la selección alemana donó 2.5 millones de euros a causas sociales en medio de la pandemia, un ofrecimiento que, según el portero, “no fue difícil de hacer”.