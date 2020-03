A pesar de que el Comité Olímpico Internacional (COI) señaló que se iban a tomar un mes para decidir si es que se aplazaban los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ante la preocupante expansión del coronavirus, finalmente solo 48 horas después ya se determinó que la competencia polideportiva más importante tendrá lugar el próximo año, lo que permitirá a los deportistas tener una mejor preparación y también cumplir con los torneos de clasificación que hasta ahora se habían quedado en suspenso.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, en una conversación telefónica tomaron esa decisión y luego fue comunicada, cuando ya varios países habían señalado que no iban a mandar a sus deportistas, como Australia o Canadá, además de que el Comité de Estados Unidos también pedía que sea en una nueva fecha.

PUEDES VER Tokio 2020: Panamericanos Junior de Cali 2021 también serán aplazados

“Japón, como país anfitrión, bajo las actuales circunstancias, ha propuesto que (el COI) estudie si se pueden aplazar cerca de un año (los JJ. OO.) para que los atletas puedan tener las mejores condiciones”, dijo Abe en declaraciones a los periodistas. “Bach me respondió que está de acuerdo en un ciento por ciento. Así que hemos llegado al acuerdo de celebrar los JJ. OO. en Tokio no más allá del verano de 2021”.

En un principio, las fechas que se pretenden llevar a cabo son del 23 de julio al 8 de agosto, que son muy parecidas a las que iba a pasar este año. No se cambiará el nombre (Tokio 2020) según comentó el presidente del comité organizador de los Juegos, Yoshiro Mori. Esto podría ser por factores económicos, como los derechos de propiedad adquiridos y la mercancía oficial ya lista. Otro problema por resolver es el de algunas sedes, ya que las que se iban a utilizar inicialmente no podrían usarse el 2021, pues ya están reservadas.

Reacciones nacionales

El Comité Olímpico Peruano (COP) respaldó la decisión tomada por el COI sobre el aplazamiento de Tokio 2020. “Es una medida saludable. El COVID-19 sigue causando estragos en la población mundial y vencer esta pandemia es, hoy por hoy, la gran prioridad que tienen todos los países. Esta postergación le dará la oportunidad a los atletas peruanos a prepararse mejor una vez superada esta crisis sanitaria, a retomar sus entrenamientos y a tener la posibilidad de buscar su clasificación para sumarse a la delegación peruana que actualmente tiene a 19 deportistas”, señaló el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Pedro del Rosario.

Por su parte, Stefano Peschiera, quien fue uno de los primeros peruanos en clasificar, indicó que se seguirá preparando para la competencia. “No fue una sorpresa, ya dentro del equipo habíamos empezado a evaluar las opciones, todos los escenarios si es que era dentro de un año o dos. Lo vemos de una manera pragmática y de adaptación. Confío plenamente en el criterio del COI. Estamos planificando de cara a octubre, noviembre y diciembre”, indicó.

En tanto, Kimberly García, “Es una decisión acertada porque sobre todas las cosas primero está la salud, seamos o no deportistas. Mi entrenamiento se vio afectado, yo trabajo en el estadio y ahora entreno en casa, en la cinta de correr y hago fortalecimiento. De alguna manera u otra trato de adaptar mis entrenamientos ahí, pero no es lo mismo. A los Juegos no iba a llegar al 100%”. En la misma línea están Mary Luz Andía, Alonso Wong y Nicolás Pacheco. “Es algo positivo para el deporte mundial, se tenía que hacer. La decisión de postergarlo era muy difícil”, dijo el tirador. La Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) también señaló que lo más importante en este momento es la salud.

Solo las guerras habían modificado los Juegos

Los Juegos Olímpicos sufrieron boicots (Moscú-1980 y Los Ángeles-1984), atentados terroristas (Múnich-1972, Atlanta-1996) e incluso epidemias (SARS en Atenas-2004 o Zika en Río-2016), pero nunca había dejado de celebrarse en tiempos de paz.

La primera y la segunda guerra mundial hicieron que Berlín 1916, Tokio 1940 y Londres 1944 no se lleguen a realizar. Tokio fue sede en 1964, pero en la edición de 1940 y esta del 2020 era visto como los ‘juegos de la reconstrucción’, por terremotos que afectaron a dicho país.