China fue el epicentro inicial del coronavirus, y a pesar de que ha comenzado a controlar la situación, hay más de 81 000 personas afectadas y alrededor de 3200 fallecidos. El deporte en dicho país está paralizado completamente; por eso una radio de España decidió entrevistar a un deportista que ha vivido en carne propia el caos de esta pandemia: Fabio Cannavaro.

El mítico jugador italiano es el actual entrenador de Guangzhou Evergrande de la Superliga China, y este año sumaba su cuarta temporada al mando del equipo asiático. El exdefensor del Real Madrid mostró su preocupación con respecto a cómo se está afrontando el COVID-19 en Europa, y agregó que ve muy lejano que se pueda volver a jugar fútbol en aquel continente.

Fabio Cannavaro indicó que la situación en China está cada vez mejor y la vida comienza a ser normal, incluso reveló que la próxima semana todo el plantel comenzará nuevamente a entrenar, pues la cuarentena ha dejado de ser estricta y los resultados se ven reflejados en el número de contagiados y muertos.

“El virus está controlado. En dos días termina la cuarentena y puedo salir sin problema. La vida está empezando en Guangzhou. El Gobierno ha dictaminado que la gente ya no tiene que ponerse más la máscara. No hay más restricciones”, sostuvo el que fuese Balón de Oro en el 2006.

“Hemos vuelto de Dubai. Faltan los jugadores brasileños por el problema en las conexiones con el tráfico aéreo. Ninguno de nosotros ha tenido el virus. No he tenido contacto ni en China ni en Italia. Tenemos que esperar para empezar la Liga”, agregó el otrora central de la Juventus.

Por otro lado, recalcó que las personas no solo del viejo continente, sino también del resto del planeta, deben acatar las disposiciones que han manifestado los chinos y sus respectivas autoridades: “Tienes que quedarte 15 días en casa para no llenar los hospitales. Es fundamental. El problema es que la gente no ha entendido esto".

Por último, Cannavaro sostuvo que el balompié ha pasado a segundo plano debido a la crisis global y un ejemplo de ello es la suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. “La gente piensa en el negocio, pero hasta que el virus no termine, no se puede hablar de fútbol”, manifestó.