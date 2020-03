Dani Alves criticó a Jair Bolsonaro por calificar de “gripecita” al coronavirus

La expansión del coronavirus en el mundo ha golpeado duramente a Brasil y hasta el día de hoy, se han reportado 2247 infectados, 46 fallecidos y 2 recuperados. Es el país con más casos de contagio por COVID-19 en Sudamérica y el undécimo en el mundo, detrás de China, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Irán, Francia, Suiza, Corea del Sur y Reino Unido.

El presidente Jair Bolsonaro ha recibido un sinfín de críticas después de asegurar que no hay razón para aislar a la población y volvió a calificar de “gripecita” al coronavirus. “El virus ha llegado, lo estamos enfrentando y pronto pasará. Nuestras vidas deben continuar, los trabajos deben mantenerse, el sustento de las familias debe preservarse. Debemos volver a la normalidad”, expresó.

Dani Alves se ha mostrado en contra de las medidas otorgadas por el mandatario brasileño tras la propagación del coronavirus. El capitán de la selección brasileña, que juega en el Sao Paulo, club que se ubica en el estado con más casos de infectados (810) y muertos (40) en el país, criticó a Bolsonaro con un extenso mensaje en Instagram.

“Señor Presidente, respeto mucho su presidencia, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y usted, como la persona más importante del país, también debería apreciar el bien de nuestro país y de nuestro pueblo”, dijo.

“Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra gente, no debemos ignorar esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con las personas o viviendo con miedo de ellas. ¡Que Dios bendiga a Brasil y al mundo!”, concluyó.