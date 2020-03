Werder Bremen incluye a Claudio Pizarro en lista de ídolos, tras reto de Arsenal

Hi @Arsenal 👋



Thanks for the nomination! We hope you are all well and staying safe over in London 🙏🇬🇧



Here are our 4 idols:



Mertesacker (😉)

Diego

Schaaf

Pizarro



We nominate: @fcstpauli_EN, @AS_Monaco_EN, @Everton & @PSV https://t.co/tApWhQ0I55