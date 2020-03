Alejandro Hohberg removió al fútbol peruano cuando pasó de Alianza Lima a Universitario de Deportes en el 2019. El ‘Enano’ es actualmente la máxima figura del conjunto crema.

Hohberg reveló en La Banca, programa de Jesús Alzamora, que cuando pasó a la U, él tenía retos y objetivos personales, y que cuando "surgió una propuesta de uno de los equipos grandes como Universitario, pasaban los días y tenía que tomar una decisión. Sabía que iba hacer duro y raro, pero quería ver si estaba a la altura de hacer lo mismo que hice en Alianza”.

Al ser consultado sobre si volvería a vestir la blanquiazul, el jugador señaló que “sería más polémico una llegada de nuevo a Alianza Lima, dirían que no tengo bandera. Cuando me tocó ir a Universitario tenía otras propuestas, pero lo tomé como un reto”.

“Tenía una propuesta de la MLS, pero no era nada claro y me reuní con Nicolás Córdova, quien me quería desde hace tiempo, conversamos cuatro horas”, comentó Hohberg sobre su salida de Alianza Lima a Universitario de Deportes.

Recientemente, Alejandro Hohberg reveló algo que muchos seguidores cremas desconocían. El ‘Enano’ sostuvo que si tuviera que elegir a un jugador de campo para encargarse del arco, iría él.

“Me encantaría tapar en un partido, si hay una emergencia en algún partido me gustaría. Me gusta tapar en las pichangas, cuando hacemos partidos informales. Si un día se presenta la oportunidad, me gustaría”, comentó en una entrevista con Alexandra Hörler.