Adrián Balboa sobre la definición del 2019: “Me siento campeón”

Alianza Lima llegó a la final de la Liga 1 del fútbol peruano en el 2019, sin embargo, terminó cayendo ante Binacional. Adrián Balboa delantero del conjunto blanquiazul se refirió a esa derrota y cómo se siente al respecto.

El coronavirus ha hecho que todo el país esté en cuarentena y los futbolistas no son ajenos al tema. Alianza Lima organizó un en vivo vía Instagram para que jugadores del club puedan hablar y que la gente encuentre un espacio de entretenimiento en estos complicados días.

Adrián Balboa y Leao Butrón salieron vía Instagram y opinaron de todo un poco, sin embargo, lo que más llamó la atención de los hinchas de Alianza Lima fue la reacción del delantero de 26 años al recordar lo que pasó en la definición del 2019.

“Yo me acuerdo que dejamos eliminados a Cristal en la semifinal, me sentía campeón, me siento campeón, porque éramos los mejores más allá del resultado final", disparó Adrián Balboa vía Instagram, recordando que primero eliminaron al conjunto celeste.

"Me quedo con eso y nunca lo voy a olvidar”, finalizó sobre el tema Adrián Balboa. Alianza Lima venció 2-1 en el resultado global de la semifinal a Sporting Cristal. No obstante, en la final, terminó cayendo 4-3 ante Binacional al final de los 180 minutos.

Alianza Lima no marcha muy bien en el presente año, pues solo ha sumado dos victorias en la Liga 1, mientras que en la Copa Libertadores ha cosechado dos derrotas en dos partidos sin anotar ningún gol.