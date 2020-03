El Torneo de Candidatos 2020 de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) —uno de los pocos eventos deportivos celebrados en medio de la pandemia mundial de coronavirus— cerró este miércoles su primera vuelta con la séptima ronda de enfrentamientos, de los cuales destacó la partida entre el ruso Ian Nepomniachtchi y el francés Maxime Vachier-Lagrave.

Nepomniachtchi, líder en solitario hasta antes de esta jornada, desaprovechó la oportunidad de estirar la ventaja sobre su escolta. El número 5 del ránking FIDE intentó una defensa francesa con piezas negras, pero Vachier-Lagrave supo contrarrestar su plan para quedarse con la victoria tras 42 movimientos y, de paso, propinarle a ‘Nepo’ su primera derrota en este certamen.

Por otro lado, los que se perfilaban como los grandes favoritos antes del inicio del torneo, Fabiano Caruana y Ding Liren —segundo y tercer lugar del ránking FIDE, respectivamente— siguen sin despegar. El estadounidense no pasó de las tablas ante Wang Hao, mismo resultado que consiguió Liren ante Kirill Alekseenko.

En la partida restante, Anish Giri no pudo repetir su victoria de la fecha pasada. Jugando con piezas blancas, el neerlandés igualó ante Alexander Grischuk, quien se convirtió en el único invicto del torneo al acumular siete empates consecutivos.

La segunda vuelta de la competencia arranca este jueves con la octava ronda. Para esta ocasión, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera: Nepomniachtchi vs. Giri, Alekseenlo vs. Grischuk, Wang vs. Ding y Caruana vs. Vachier-Lagrave, perfilándose este último como el juego más atractivo de esta jornada.

Cabe recordar que el ganador de este torneo, desarrollado en Ekaterimburgo, Rusia, tendrá la oportunidad de retar a Magnus Carlsen por el título de campeón mundial de ajedrez. El noruego ostenta la corona desde el 2013, y desde entonces la ha defendido de forma exitosa hasta en tres oportunidades.

Torneo de Candidatos 2020: tabla de clasificación