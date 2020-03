En el 2001, los luchadores Stone Cold y Booker T, de la WWE, escenificaron una pelea en un supermercado que quedó en la memoria de los fanáticos de la compañía durante muchos años. Este 2020, mientras se vive una cuarentena generalizada por la expansión del coronavirus en el mundo, el episodio ha vuelto a ser recordado gracias a las redes sociales, aunque no precisamente por resultado del encuentro en sí.

El usuario de Twitter Chris Lewis publicó en su perfil de la plataforma el video de la lucha con la siguiente descripción: “Escenas desagradables en Asda Havant (cadena de supermercado) hoy, cuando debería haber sido un momento para los adultos mayores y el personal”. Claramente, la intención del cibernauta era jugarle una broma a los demás tuiteros, objetivo que consiguió.

PUEDES VER: Japón pospone los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el 2021 por el coronavirus

Entre sus “víctimas” estuvo la política Edwina Currie, miembro del parlamento británico entre la década de los 80 y 90. La exparlamentaria cayó parcialmente en la broma de Lewis, pues respondió a su tuit con cierta desconfianza por la veracidad de las imágenes.

“¿Estás seguro de que esto no está organizado? Nadie más alrededor, ningún personal de seguridad, y el que está filmando está logrando obtener todos los ángulos”, escribió Currie.

De inmediato, su inocente comentario provocó sarcásticas respuestas de parte de varios usuarios de la red social: “Por supuesto que no está escenificado. ¿Por qué dos tipos con las mismas camisetas y con rodilleras protectoras no se golpearían en un supermercado vacío?”, escribió uno, en tanto que otro siguió con las burlas haciendo alusión a una puesta en escena llevada a cabo dentro de un hospital al señalar que el culpable ya había sido capturado.

Horas más tarde, la propia Currie tomó con humor su propia equivocación con un nuevo mensaje.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo donará unidades de cuidados intensivos a hospitales en Portugal

Respecto a la WWE, se confirmó que Wrestlemania 36, el evento más importante del año para la empresa, sí se llevará a cabo, pero será grabado sin público y emitido el 4 y 5 de abril. La gala contará con peleas como John Cena vs. Bray Wyatt, Goldberg vs. Roman Reigns y, recientemente añadida, Aleister Black vs. Bobby Lashley.

Revive la pelea entre Stone Cold y Booker T por la WWE