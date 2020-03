Días atrás, la WWE confirmó que Wrestlemania 36 se realizará en dos noches y será grabado a puertas cerradas y solo el personal mínimo necesario estará presente en el Performance Center de Orlando (la exsede de la Florida Championship Wrestling) los días 4 y 5 de marzo.

Para completar la cartelera de ‘la vitrina de los inmortales’, la empresa de wrestling más influyente del mundo anunció que incluirá dos nuevas luchas.

La primera será la lucha individual que sostendrán Aleister Black y Bobby Lashley, causando polémicas entre los fanáticos del wrestling, pues ninguno de los luchadores sostenía una rivalidad previa que los lleve a ‘La vitrina de los inmortales’.

Sin embargo, Lashley podría ser el desafío que el excampeón de NXT ha estado exigiendo desde que llegó a Raw pues ha permanecido invicto desde esa fecha y destruyendo a sus rivales, protagonizando una gran lucha ante Buddy Murphy.

Además de Aleister Black vs Bobby Lashley, la WWE ha anunciado la inclusión del combate por los Campeonatos por Parejas de RAW entre los titulares The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) contra la dupla de Andrade y Angel Garza (junto a Zelina Vega).

Street Profits vs Andrade y Angel Garza

Será la primera defensa titular que tendrán los excampeones en pareja de NXT tras haber obtenido los títulos de manos de Seth Rollins y Murphy.

Como se recuerda, las dos fechas, por el momento, se podrán ver a través de WWE Network y en formato Pago-Por-Visión (PPV).

Cartelera Actualizada WWE WrestleMania 36

Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

The Undertaker vs. AJ Styles

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Six-Pack Challenge por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Angel Garza (acompañados por Zelina Vega)

Aleister Black vs. Bobby Lashley (acompañado por Lana)