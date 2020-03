Stefano Peschiera sobre aplazamiento de Tokio 2020: “Confío en el criterio del COI”

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno de Japón llegaron a la conclusión de que lo ideal era aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el brote del coronavirus en el mundo. Una decisión que ha provocado la reacción de diversos deportistas, incluyendo la del primer peruano clasificado a los JJ. OO., Stefano Peschiera.

El velerista nacional cuenta que su equipo ya manejaba opciones, puesto que una postergación era más que probable. En ese sentido, evitó hacer un juicio sobre la decisión, recalcando que confía en el criterio del Comité Olímpico Internacional.

"No fue una sorpresa, ya dentro del equipo habíamos empezado a evaluar las opciones, todos los escenarios. Lo único que estábamos viendo es si iba a ser dos años o un año, evaluamos ambos escenarios. No tengo sentimientos involucrados, lo vemos de una manera pragmática y de adaptación. Yo confío plenamente en el criterio del COI, conozco la magnitud del evento y la seriedad con la que trabaja el COI. No soy la persona indicada para juzgar esa decisión y me siento cómodo confiando en ellos, aseguró a La República.

Peschiera también se refirió a los cambios que esta situación causará en su preparación e indicó que su equipo está preparado para hacerle frente a las modificaciones que el calendario traerá con este anuncio.

“Obviamente se tienen que haber cambios, la preparación se viene haciendo hace 8 años, pero la que viene cambia porque ya no será de pocos meses sino de más tiempo. Lo más importante es poder reorganizarnos con nuestros grupos de entrenamiento, apenas salgamos de la cuarentena. Pero estamos planificando de cara a octubre, noviembre y diciembre. Ahorita estoy trabajando individualmente, tuve la suerte de venir a Paracas y entrenar en el mar hasta la fecha que nos dijeron que no se podía. Hemos hecho lo mejor posible para seguir preparándonos”, aseguró.

¿Cómo lleva Stefano Peschiera la cuarentena?

El abanderado peruano en Lima 2019 no quiere perder la forma y se viene entrenando en Paracas. Asímismo, contó cómo es que pasa los días durante el confinamiento.

“Tengo un pequeño gimnasio acá en Paracas, entreno dos veces al día. Mi entrenador me manda rutinas y me evalúa día a día, converso con el de manera online y el hacer entrenamiento de tierra me ayuda a conocer mi cuerpo, no empujarlo demasiado y reconocer que ejercicios son los que por ahí pueden causar algún dolor”.

“Me levanto temprano para hacer activación física, leo un poco, tomo desayuno, voy al gimnasio, nado un poco en la piscina, juego Play Station, le dedico un poco de tiempo a la planificación del calendario, hablo con mis entrenadores, fisioterapeutas, nutricionista, etc. Tengo bastantes actividades en el día, también le dedico un poco de tiempo a mis seguidores en redes sociales”, relató.