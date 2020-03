Kimberly García: “Suspender los Juegos Olímpicos fue una decisión acertada, primero está la salud”

El mundo del deporte se pone de pie para apoyar la decisión final de la organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 de aplazar la cita deportiva hasta el próximo año y los deportistas peruanos no son la excepción.

La República conversó con la marchista Kimberly García, quien tenía un cupo asegurado para los JJ.OO., y no dudo en estar de acuerdo con la medida aceptada por el Comité Olímpico Internacional, liderado por Thomas Bach.

“Es una decisión acertada porque sobre todas las cosas primero está la salud, sea o no seamos deportistas. Si bien este es un virus que ataca a las personas mayores, no podemos ser insensibles ante esto. Ir a competir en estas circunstancias era correr muchos riesgos de contagiarnos, pero también de contagiar a nuestras familias”, señaló.

La medallista de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 hizo hincapié en que no hubiese llegado al 100% a la competencia, debido a que no está entrenando con normalidad debido al aislamiento obligatorio dictado por el gobierno.

“Mi entrenamiento se vio afectado, yo trabajo en el estadio y ahora entreno en casa, en la cinta de correr y hago fortalecimiento. De alguna manera u otra trato de adaptar mis entrenamientos ahí, pero no es lo mismo. Esto está pasando en distintas partes del mundo, pero hay países que no están haciendo cuarentena y sus deportistas sí están entrenando con normalidad, eso ya nos daba una gran desventaja. A los Juegos no iba a llegar al 100%. Sabemos que este aislamiento se puede extender en nuestro país”, explicó.

Y agregó: “No es fácil toda esa situación, yo como deportista desde mi clasificación estaba entrenando con mucha fuerza para estos Juegos, pero es momento de ser responsables, de cuidarse uno mismo y cuidar a los nuestros. Esperemos que esto termine pronto”.