Defensa de Liverpool: “Mientras todos celebraban, yo estaba sentado en un cubículo con Messi”

La noche del 7 de mayo del 2019 es una fecha que quedará en la memoria de Joel Matip, defensa central del Liverpool, tanto por la histórica gesta que protagonizó con su equipo (victoria 4-0 frente al Barcelona por semifinales de la Champions League) como por el insólito momento que vivió con uno de los jugadores rivales: Lionel Messi.

En una entrevista con el diario alemán 11 Freunde, Matip recordó cómo festejó dicha victoria, que le permitió a los Reds remontar el 3-0 del duelo de ida y clasificarse a la final de esa edición de la Liga de Campeones.

“Después del partido, formamos una línea hombro con hombro frente a ‘The Kop’ y cantamos ‘You’ll Never Walk Alone’ con toda la afición”, reveló el camerunés. “Fue uno de los momentos más hermosos de mi carrera, quizás al nivel de mi debut con el Schalke en Múnich. No me importaba nada, era como si flotara en el aire”, añadió.

El zaguero fue uno de los sorteados para pasar el control antidoping, donde se cruzó con el capitán del ‘Barza’. Matip rememoró dicho encuentro con las siguientes palabras: “Ahí había un chico sentado y bastante deprimido. Conoces a los demás después de haber jugado contra ellos, pero no es como si te sentaras a su lado todos los días en una habitación pequeña, como si fueras a tomar un café. Todos celebraban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi”.

A la postre, Liverpool se consagraría campeón de la Champions League, mientras que Barcelona cerró una campaña que parecía prometedora solo con el título de la Liga Santander.

En esta edición, sin embargo, el cuadro inglés se despidió antes de lo previsto luego de ser eliminado en octavos de final por el Atlético de Madrid. Los blaugranas, por su parte, aún tienen pendiente la definición de su llave contra Napoli, interrumpida a causa de la paralización del torneo que decretó la UEFA como medida de prevención ante la expansión del coronavirus en Europa.