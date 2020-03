Si bien el coronavirus ha afectado a diversos países en todo el mundo, el continente de Europa es el más afectado. Por ejemplo, Francia registra un alto número de fallecidos a causa del COVID-19. Bajo este contexto, Cesc Fábregas, jugador del AS Mónaco, contó un poco su día a día.

El ex jugador del FC Barcelona y Chelsea conversó con el diario español Marca, en donde narró cómo vive en Francia. Recordemos que el país galo se declaró en estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus. El futbolista reveló que hace lo posible para no perder la cordura.

“Al principio de la semana fuimos al centro de entrenamiento a recoger algo de material de gimnasio y también nos trajeron a casa bicicletas estáticas y máquinas de fuerza. No hay otra forma, porque nadie sabe cuántas semanas vamos a estar recluidos y sin entrenar juntos”, empezó Fábregas.

El volante del AS Mónaco de Francia contó cuál es su rutina ahora que permanece encerrado en casa. “Intento hacer ejercicio una hora al día, mínimo, quizá un poquito más. Poco más podemos hacer los futbolistas profesionales, pues no podemos, lógicamente, salir a correr ni nada”, contó.

Sin embargo, Cesc le vio el lado positivo a este asunto, como estar más tiempo con la familia: “Por lo menos, este tiempo me está sirviendo para hacer cosas que durante mi carrera pocas veces he podido hacer. Me despierto, desayuno con mis niños, como y ceno con ellos, los duermo... eso es un privilegio que tenemos que disfrutar”.

Finalmente añadió: “hay que mirar lo bueno, y seguro que a mucha gente le pasa lo mismo, pueden pasar tiempo con los suyos solo en estas circunstancias y hay que aprovecharlo”.