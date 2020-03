Pocos seguidores de la Liga MX imaginaron alguna vez que las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América se unirían dentro del campo de juego debido a la intensa rivalidad entre ambos equipos, protagonistas del Clásico del fútbol mexicano. Sin embargo, parece que un club de la NFL parece haberlo logrado.

Se trata del Rams de la NFL, cuyo escudo mezcla elementos tanto del ‘rebaño sagrado’ y los azulcremas, eso según reclaman los seguidores de los equipos con más arrastre de la Liga MX.

El Rams es un equipo de Los Ángeles que la noche del domingo presentó su nuevo escudo y nuevos fondos de pantallas para sus seguidores, que consiste en una nueva versión del clásico carnero que los ha acompañado desde que se asentaron en Cleveland hasta su regreso a la franquicia californiana.

Cuando los hinchas de la Liga MX afirman que se parecen a las Chivas de Guadalajara se refieren a la cabeza del animal en el escudo, mientras que la solicitud con el América reside en los colores dorado y azul que caracterizan a las Águilas.

Chivas llaman a la higiene contra el COVID-19

A través de sus redes sociales, el equipo de Guadalajara ha hecho un llamado a sus hinchas a mantener la higiene en los días en que aumentan los casos de coronavirus en México, incluso cambiando el nombre de su cuenta oficial en Twitter a “CHIVAS a lavarte las manos”.

Además, bajo el hashtag #DameEsos5 el ‘Rebaño sagrado’ se ha unido a la campaña de cuarentena voluntaria que se realiza en distintos estados de México para evitar la propagación del COVID-19.

América pide quedarse en casa

A través de sus redes sociales, América solicitó a sus hinchas quedarse en casa para frenar la expansión del coronavirus.

Como muestra de apoyo para sus seguidores, el club azulcrema ha compartido gran cantidad de material relacionado con el equipo, además de invitar a sus hinchas a participar de una elección virtual para elegir el gol de cabeza de Toninho como el mejor.

Presidente de la Liga MX dio positivo a coronavirus

A través de un comunicado de prensa, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, comunicó que dio positivo en el examen de coronavirus.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, indicó.