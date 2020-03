En más de una ocasión, los usuarios en redes sociales han criticado a Julio César Chávez Jr. por los videos ‘chistosos’ que suele subir en Instagram y que siempre terminan convirtiéndose en virales. Por ello, el púgil mexicano se animó a explicar cuál es la verdadera razón.

“He descubierto que todas las burradas que digo son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, y como yo no tomo alcohol, me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”, aseguró el primogénito de uno de los mejores libra por libra de la historia de México, el César del Boxeo, Julio César Chávez.

Al igual que otros deportistas mexicanos que se mantienen en cuarentena por el avance del COVID-19, el boxeador de 34 años nacido en Culiacán se encuentra bastante activo en su cuenta oficial de Instagram. Hace unos días, se animó a cantar una canción del coronavirus y dio consejos a sus seguidores para que eviten el contagio del virus originado en Wuhan, China.

“Los que pueden llevar el tema del coronavirus, lo de la enfermedad, ahorita que les afecte menos, son los que vivimos al día. O sea, al día. Porque no sé, a veces dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer: sudar, bañarnos”, afirmó el Junior, como se le conoce en el mundo de los guantes.

A pesar de todas las críticas que recibe Julio César Chávez Jr. de parte de algunos seguidores en redes sociales por su desempeño como boxeador, el púgil, quien ha dicho en más de una ocasión que jamás será como padre, hace caso omiso y señala que no le importa los comentarios de los demás porque todo le sale “natural”.