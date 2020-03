Alexander-Arnold asusta al Liverpool: “Mi otro equipo favorito es el Barcelona”

Liverpool jugó su último partido hace más de una semana. Cayó en Anfield ante Atlético Madrid y fue eliminado de la Champions League. Los ‘reds’ no han podido mostrar su mejor versión este último mes y pese a que marchan primeros en la Premier League, algunos jugadores estarían pensando en cambiar de aires.

Trent Alexander-Arnold es una pieza fundamental en el esquema de Jürgen Klopp, ya que desde la llegada del alemán el defensor británico se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo y los clubes top de Europa se pelean por tenerlo. El inglés sorprendió en una entrevista al declarar que uno de sus equipos favoritos es el Barcelona.

El veloz futbolista declaró para la revista GQ cuál era su club preferido de niño y qué sueños desea cumplir: “De pequeño era del Celtic, pero ahora por la conexión con Gerrard soy neutral allí. Diría que mi otro equipo favorito es el Barça. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool”.

Alexander-Arnold fue consultado sobre si quisiera entrar en el selecto grupo de los ‘one-club man’. “Me lo puedo imaginar. No es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensarlo”.

“Ahora no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad. Entonces, ¿por qué iba a pensar en eso?”, concluyó el joven deportista, quien eligió como mejor del mundo a Lionel Messi, por encima de Cristiano Ronaldo.