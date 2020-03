La divertida imitación de Luis Advíncula al ‘Cuto’ Guadalupe en Tik-Tok [VIDEO]

Con su peculiar estilo, Luis Advíncula se hizo viral en las redes sociales después de hacer un divertido video en el que imita las recordadas frases de Luis ‘Cuto’ Guadalupe cuando se proclamó campeón del torneo peruano.

Los días de cuarentena han servido para que las figuras del fútbol aparezcan en diferentes challenges. Además, otros aprovecharon para sacar su lado más divertido, como es el caso del lateral de la selección peruana.

La fiebre de la famosa aplicación Tik-Tok llegó hasta Luis Advíncula, quien no dudó en personificar al controversial ‘Cuto’ Guadalupe en sus declaraciones del 2011, cuando era capitán de Juan Aurich y enfrentó a Alianza Lima en la final del campeonato nacional.

“La fe es lo más lindo de la vida. La fe. El de arriba es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo, gracias a Dios, estoy donde estoy, gracias a él”, inicia el video del jugador de Rayo Vallecano con notable desenvoltura.

Además, Luis Advíncula siguió: “No me gustan las injusticias, ellos hicieron ‘trafa’. No querían jugar a las 4, querían jugar a las 5, no querían... que el permiso.. no querían... que lo otro. Yo digo, tengo 35 años, y estos muchachos tienen 18, 20 años... terminan acalambrados. Querían un par de días para recuperarse. Tengo 35 años y quiero jugar otro partido... imagínate", expresó el integrante de la selección peruana.

Finalmente, ‘Bolt’ terminó su actuación con la oración que caracterizó a Luis Guadalupe por años. “Soberbios, soberbios... la humildad, la humildad. Hoy día voy a comer una carapulcra con sopa seca".