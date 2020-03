Edson Tortolero envía mensaje de agradecimiento a hinchas de Universitario [VIDEO]

La afinidad entre Edson Tortolero y los hinchas de Universitario de Deportes se consolida a la distancia y lo evidencia el video que envió el delantero venezolano a través de las redes sociales.

El jugador de Carabobo pasó de ser rival en la Copa Libertadores a amigo de la afición ‘merengue’, luego que este luciera la camiseta de 'U' mientras entrenaba en plena cuarentena y manifestará abiertamente su admiración por el equipo con más títulos en el torneo peruano.

“Hola, le habla Edson Tortolero, jugador del Carabobo FC. Y en este video quiero mandarle un saludo muy especial a toda la afición ‘crema’, a toda la hinchada, desde Trinchera Norte y todo su frente”, inició el mensaje dedicado a Universitario.

El jugador de 22 años agradeció los gestos que tuvieron los seguidores del club de Ate al destacar sus habilidades. Además, mostró entusiasmado las dos indumentarias de los ‘cremas’ y terminó haciendo la popular 'U' con las manos.

“Un saludo muy especial, agradecerle por todo ese apoyo y mensajes de cariños que me hicieron llegar a mis redes sociales. No solo tengo la franela negra, sino también me traje de recuerdo la del partido de vuelta que cambié de camiseta con Alberto Quintero. Agradecerle a todos y desearle lo mejor para esta temporada, ¡Y dale 'U'!”, sentenció Tortolero.

Universitario y Carabobo se enfrentaron en la fase 1 de la Copa Libertadores 2020. En el partido de ida empataron 1-1 y el segundo duelo fue para los ‘cremas’ por 2-0.