Royner espera acelerar en Tokio 2020

Cuando Royner Navarro era niño se preguntaba qué significaban esos anillos que veía en televisión. Esas figuras circulares que despertaron su inquietud eran el símbolo de los Juegos Olímpicos. Hoy, con 27 años, está emocionado por su próxima participación, aunque en las últimas semanas se presentó un rival silencioso: el coronavirus.

El ayacuchano representará al Perú en la disciplina de ciclismo en ruta, modalidad en la que hemos estado ausentes en la máxima gala por más de 30 años. Nuestro último ‘embajador’ fue Ramón Zavaleta en Los Ángeles 1984.

Para seguir afinando detalles tenía en mente viajar a mediados de mayo a España, país que iba a ser como su base de entrenamiento en donde iba a disputar algunos retos. Sin embargo, el panorama cambió de la noche a la mañana.

“Teníamos competencias cada quince días, cada fin de semana. Como España es uno de los países con más tasas de infecciones, entonces nos toca analizar quizá otra base de entrenamiento”, comenta.

No solo sus planes en el Viejo Continente se han visto afectados, su rutina diaria se ha tenido que reducir luego de que el presidente Martín Vizcarra decretara estado de emergencia a nivel nacional. Por estos días, Royner cumple con el aislamiento social en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Arequipa.

“Estamos en cuarentena, no podemos acelerar el proceso de entrenamiento porque aún no tenemos una fecha exacta (de participación), entonces, para qué hacer 5 o 6 horas de bicicleta si no sabemos cuándo vamos a competir. Estamos haciendo trabajos en el gimnasio, fortalecimiento, para no perder el estado físico”, manifiesta el atleta ayacuchano.

Aunque la llama del deseo de participar en sus primeras olimpiadas se enciende cada día más, es consciente de que la salud es lo primero, por eso ve conveniente postergar el torneo.

“No solo se trata de mí o de unos cuantos atletas los que seríamos perjudicados, sino todos. Hay que velar por nuestra supervivencia, aunque tenga (coronavirus) muy poca tasa de mortalidad, se está expandiendo muy rápido y no sabemos hasta qué punto puede llegar. Yo estaría de acuerdo con que se aplacen los Juegos”.

Royner heredó el talento de su padre, a quien disfrutó verlo hacer este deporte en su natural Ayacucho. “Mi papá siempre hizo ciclismo desde muy joven, en casa todos en algún momento hicieron deporte”, comenta.

En el 2008 afrontó su primer Campeonato Nacional en la modalidad cross country (ciclismo de montaña) y ganó. Eso lo motivó para seguir compitiendo sobre dos ruedas. Pero recién cuatro años después una decisión le terminaría cambiando la vida. Mientras estudiaba la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, le llegó una invitación para ir a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Arequipa. No lo pensó dos veces, hizo maletas y empezó un nuevo camino.

Los frutos no tardaron en llegar, en el 2013 afrontó su primer Campeonato Panamericano en Ciudad de México, obteniendo el octavo lugar. Esa misma temporada también hizo su primera Vuelta Internacional en Bolivia, sumó algunos puntos UCI (Union Cycliste Internationale), ganándose una beca para el Centro Mundial de Ciclismo. Al año siguiente ya estaba compitiendo en Francia junto a equipos amateurs.

Con las dos ruedas

Royner participó en Lima 2019, habiendo logrado la clasificación a Tokio 2020. Si bien en el torneo hizo su aparición en una especialidad que no era la suya, lo hizo con todo el corazón para representar a la ‘Bicolor’ junto al equipo.

El boleto que lo puso con las dos ruedas en tierras japonesas lo logró en mayo al participar en el Campeonato Panamericano de Ruta Hidalgo, torneo en el cual solo los primeros tres países clasificarían. Royner pudo colgarse una medalla, pero el caprichoso destino no lo quiso así: un rayo de la llanta delantera se terminó rompiendo, quitándole valiosos minutos en la carrera.

Al final quedó en cuarto lugar, pero tercero como país porque Ecuador había puesto en el podio a dos representantes (1° y 3°) y Colombia logró el segundo escalón. Y como el organizador solo iba a dar cupos por país, al repetir un lugar en el podio el vecino país norteño, el Perú ocupó el tercer escaño.

“Haber pasado la meta ese día fue emocionante, en cierto momento frustrante por el desperfecto mecánico, pero la recompensa, al final, fue la gran clasificación a los Juegos Olímpicos”, confiesa.

“El ciclismo en ruta, que se realiza en carretera y al aire exterior, no solo implica tener resistencia física, el aspecto mental juega un rol importante”, resalta el ciclista ayacuchano.

El COI se plantea aplazar Tokio 2020

Ayer algunos medios señalaron que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 cambiaban de fecha, sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un comunicado donde señalan que “se barajan distintos escenarios para los Juegos, incluido el cambio de fechas, es decir, el aplazamiento”. Dicho ente señala que todavía en un mes tomarán una decisión al respecto, aunque dejaron claro que la “cancelación no está en la agenda”. Por ahora, los Juegos siguen en pie en la misma fecha.