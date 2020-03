La opinión de los atletas parece ser unánime en torno a la continuidad de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ellos quieren que el máximo evento deportivo del mundo se aplace por la propagación del virus COVID-19. Y se acaba de unir una voz autorizada: la de Carl Lewis.

El nueve veces campeón olímpico conversó con el canal de televisión KRIV de Texas y dio a conocer su sentir sobre la realización de los JJ.OO. El medallista de 58 años respaldó el pedido de postergación que hicieron el USA Track and Field (Federación de atletismo de campo y pista) y el USA Swimming (Federación de natación).

PUEDES VER Canadá y Australia se retiran de Tokio 2020 por la propagación del coronavirus

“Creo que es realmente difícil para un atleta prepararse, entrenar, mantener su motivación si hay incertidumbre total. Eso es lo más difícil. Debido a que es un problema de salud, está más allá del control de todos. Creo que la mayoría de los atletas lo aceptan”, indicó.

En ese sentido, Lewis pidió al Comité Olímpico Internacional que retrase los Juegos Olímpicos hasta el año 2022, después de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en ese mismo año.

PUEDES VER Tokio 2020: Comité Olímpico Peruano respalda decisión del COI

“Los atletas no pueden prepararse para los Juegos Olímpicos si no tienen una prueba olímpica, si no tienen competencia. Hay algunos atletas que están a punto de retirarse y eso puede doler, pero, en realidad, debes concentrarte en lo que (servirá mejor) a las masas”, sentenció.